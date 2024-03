Il Mattino – Calzona confermato anche per la prossima stagione? Passa tutto da un aspetto

Francesco Calzona, arrivato come traghettatore, può essere confermato come allenatore del Napoli anche per la prossima stagione? Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino. Gran parte di questi discorsi passano dalla qualificazione alla prossima Champions League, per la quale potrebbe essere sufficiente raggiungere anche il quinto posto in campionato. Il tecnico ha ridato ordine ad una squadra smarrita ed al momento si gioca anche la qualificazione ai quarti di Champions. Inoltre, il presidente Aurelio De Laurentiis mantiene con lui un rapporto speciale, non a caso, si confrontava con lui anche nelle sue passate esperienze al Napoli lavorando rispettivamente negli staff di Maurizio Sarri e di Luciano Spalletti.