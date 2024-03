Tmw – stasera torna la Champions League e non solo, ecco la programmazione

È nuovamente tempo di Champions League, con il ritorno degli ottavi di finale tra Bayern Monaco e Lazio, e tra Real Sociedad e PSG. In Germania e in Spagna, si ripartirà rispettivamente dalla vittoria per 1-0 dei biancocelesti e dal 2-0 a domicilio dei parigini.

Ecco il programma calcistico di martedì 5 marzo, che includerà anche tredici partite valide per il 30° turno di Serie C.

Champions League – Ottavi di finale (ritorno)

21:00 Bayern Monaco – Lazio

21:00 Real Sociedad – PSG

Serie C – Girone A

18:30 Alessandria – Trento

18:30 Arzignano – AlbinoLeffe

18:30 Atalanta U23 – Lumezzane

18:30 Legnago Salus – Pergolettese

18:30 Pro Patria – Pro Vercelli

18:30 Pro Sesto – Giana Erminio

20:45 Mantova – Virtus Verona

Serie C – Girone B

18:30 Entella – Perugia

18:30 Pineto – Vis Pesaro

20:45 Ancona – Fermana

20:45 Carrarese – Cesena

20:45 Gubbio – Arezzo

20:45 Recanatese – Pescara