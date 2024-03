Tmw – ecco la classifica dei 5 miglior attaccanti della Serie A

Lautaro Martinez e Marcus Thuram si stanno confermando come una delle migliori coppie d’attacco non solo in Serie A, ma potenzialmente nel mondo del calcio. Anche se Paulo Dybala e Victor Osimhen stanno dimostrando un grande dinamismo e talento, al momento non sembrano mettere in discussione le prime due posizioni. La Top 5 degli attaccanti tiene conto esclusivamente dei giocatori che hanno ottenuto un voto in almeno 15 occasioni.

6,92 LAUTARO MARTINEZ (Inter)

6,73 THURAM (Inter)

6,64 DYBALA (Roma)

6,53 OSIMHEN (Napoli)

6,48 GUDMUNDSSON (Genoa)