Barcellona, Gundogan: “Pedri e De Jong? Perdiamo due giocatori fondamentali, ci mancheranno ma dobbiamo vincere”

İlkay Gündoğan, centrocampista del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di LaLigaTv e ha parlato della situazione complicata che sta affrontando la squadra e dei numerosi infortuni che stanno colpendo l’intera rosa.

Durante l’ultimo impegno in Liga con l’Athletic Club, l’allenatore catalano Xavi ha dovuto sostituire, nel corso del primo tempo, due pedine fondamentali del centrocampo blaugrana: si tratta di Frankie De Jong, che ha riportato una distorsione del legamento laterale della caviglia destra e di Pedri, uscito in barella per una lesione al muscolo retto femorale della coscia destra.



Dunque, è confermato che entrambi salteranno la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, in programma il prossimo martedì.

Il centrocampista turco ha speso qualche parola sui due pesanti infortuni, in vista delle sfide complicate che attendono il Barça: “Abbiamo perso due dei nostri migliori giocatori, è una situazione spiacevole e deludente perché sono due centrocampisti che portano qualità in campo che altri giocatori non possono darci.

In questa fase della stagione è molto importante essere in grado di avere il maggior numero di giocatori importanti in forma”.

In vista della prossima gara di Champions League, in cui il Barcellona affronterà il Napoli dopo l’1-1 della gara d’andata, Gündoğan si esprime così sull’atteggiamento da assumere nelle prossime partite: “È chiaro che Pedri e De Jong ci mancheranno, ma non abbiamo scuse. Siamo il Barça e dobbiamo vincere: non importa chi gioca”.