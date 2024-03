L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano la Champions è lustro sportivo, certo, ma anche garanzia di tanti soldi che altrimenti i club non riuscirebbero a conquistare. Il calcio moderno non va tanto per il sottile, ha costi esagerati ed ha bisogno di affrontarli con moneta contante: quelli che offre la Champions. Ovviamente, nessuno è in grado di garantirli, e dunque la corsa al quarto posto, forse anche il quinto ha un valore. Già quella in corso è in grado di ritoccare la vita di un club, perché la qualificazione ai quarti di finale, che Calzona si giocherà con il Barcellona tra una settimana, garantisce altri 10 milioni.