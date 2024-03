L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su chi dovrà essere il sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il Napoli è già da tempo alla ricerca dell’erede di Osimhen per la prossima stagione, ben consapevole che a giugno ci sarà l’addio del nigeriano. Il ritorno in Champions è svincolato dalle operazioni della prossima estate. Perché il club azzurro ha riserve rassicuranti in questa ottica. L’addio di Osimhen per 120/130 milioni farà scattare la corsa all’erede. E adesso c’è in pole Santiago Gimenez del Feyenoord. Infatti domenica pomeriggio, ad Eindhoven, c’erano gli occhi del club azzurro per vedere dal vivo il 22enne messicano, ma passaporto italiano che sta incantando in Olanda.