L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli aspetti migliorati da Francesco Calzona, dal momento del suo arrivo a Napoli. Secondo il quotidiano è palese che Calzona sta già incidendo sul gruppo, nonostante sia arrivato da sole due settimane. Non è chiaro ancora dove possa arrivare il Napoli, ma Calzona, ha capito dove fosse finita la vena poetica della sua squadra. Qui nel codice genetico c’è la Bellezza. Un pareggio sofferto con il Barcellona, uno sciagurato a Cagliari, una vittoria travolgente a Reggio Emilia con il Sassuolo e una benedetta con la Juventus. La squadra ha sempre segnato, ma un po’ ancora concede, che però s’è preso il pallone e lo ha tenuto per sé: il 71% di possesso con la Juventus e a Cagliari ed il 72% con il Sassuolo, rispondendo al motto che se si ha tanto la palla, è sicuro che non possono tirarmi in porta. Poi ci hanno pensato Osimhen, Kvara, Rrahmani e Raspadori, a realizzare i gol.