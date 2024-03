Arsenal pronto a rinnovare Jorginho, l’ex napoli rinnoverà per un altro anno

Recentemente, il procuratore di Jorginho, Joao Santos, ha effettuato un viaggio in Arabia Saudita, ma in Inghilterra c’è un crescente convincimento che il futuro del centrocampista (32 anni) potrebbe essere ancora a Londra, indossando la maglia dell’Arsenal. In particolare, le squadre interessate al nazionale italiano sembrano essere Al Hilal e Al Ittihad nella Saudi Pro League.

Secondo quanto riportato dalla Press Association, l’Arsenal è pronto ad avviare ufficialmente le trattative per il rinnovo del contratto del vice-capitano, il cui accordo attuale con i Gunners scade il prossimo 30 giugno.

Le informazioni suggeriscono che l’Arsenal offrirà a Jorginho un nuovo contratto di un anno (fino al 30 giugno 2025) con un’opzione per estenderlo fino al 2026. Nonostante sia arrivato all’Arsenal solo poco più di un anno fa (nel gennaio 2023), il centrocampista ex Napoli e Verona ha accumulato 41 presenze e 1 gol in tutte le competizioni con i Gunners.