Hamed Junior Traorè centrocampista del Napoli, ha speso due parole per i tifosi azzurri tramite i canali ufficiali del club: “Ciao ragazzi, grazie per tutto il vostro affetto. Continuate a spingerci perchè abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di voi per raggiungere un obiettivo importante. Non vedo l’ora di vedervi allo stadio!”