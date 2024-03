Tuttosport – Giuntoli pensa alla programmazione della prossima stagione

La Juventus sta già pianificando la prossima stagione, ma incontra delle difficoltà dovute all’incertezza riguardante la competizione europea in cui giocheranno nel 2024-2025. L’obiettivo principale è la qualificazione alla Champions League, che è vicina, ma fino a quando non sarà certa, sarà difficile pianificare pienamente il mercato. Inoltre, c’è il Mondiale per club, che è di grande importanza, e per il quale è necessario che la Lazio non vinca la Champions League e il Napoli elimini il Barcellona per sperare di superare la Juventus nel ranking UEFA.

Nonostante queste incertezze, il ds Cristiano Giuntoli ha identificato alcuni giocatori di interesse. Oltre a Giacomo Bonaventura e Felipe Anderson, entrambi in scadenza contrattuale (con Bonaventura che ha un rinnovo automatico con la Fiorentina al raggiungimento del 70% delle presenze totali in stagione), la Juventus è interessata anche a Matias Vecino, centrocampista esperto della Lazio. L’acquisizione di Vecino potrebbe contribuire a innalzare leggermente l’età media della squadra di Allegri e apportare maggiore esperienza al centrocampo bianconero.