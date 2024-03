Ag. Casale: “Ho discusso con Lotito, il Napoli aveva bisogno di un difensore”

A “Football Night”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Giuffredi, agente sportivo noto per rappresentare diversi calciatori, tra cui Nicolò Casale, difensore centrale della Lazio. “Se c’è stata una vicinanza al Napoli? Durante lo scorso estate no, poiché Lotito non avrebbe mai ceduto il giocatore dopo i risultati della stagione precedente. Tuttavia, durante questo inverno abbiamo avuto delle discussioni in merito. Il Napoli aveva bisogno di un difensore con specifiche caratteristiche e ci sono state alcune possibilità in più.

Quanto vale attualmente? Al momento, stabilire un valore non sarebbe equo. I valori dei giocatori possono variare notevolmente. Il Casale non sta attraversando un periodo eccellente come l’anno scorso, ma sono fiducioso che i miei giocatori sapranno risollevarsi dai momenti di difficoltà”.