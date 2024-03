SKY, Ugolini: “Nessun allarme per Osimhen, è solo stanchezza. Le ultime su Ngonge e Rrahmani”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli dopo la vittoria convincente in campionato contro la Juventus e ha dato degli aggiornamenti riguardo l’entità dell’infortunio di Victor Osimhen.

Dopo il 2-1 della formazione di Calzona contro la Juve di mister Allegri, il Napoli è ritornato ad allenarsi e l’ultimo report da Castel Volturno ha fatto preoccupare i tifosi azzurri: quest’oggi Victor Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in palestra e non si è allenato in gruppo.

Massimo Ugolini, però, rassicura tutti i partenopei: “Nessun allarme per Osimhen, il giocatore sta bene ed è solo molto stanco. Evidentemente, dopo il tour de force in Coppa d’Africa, è sceso subito campo dando tanto in termini di impegno, di prestazione e soprattutto di gol. Calzona vuole gestire un giocatore importantissimo come lui, dunque per lui si tratta solo di riposo in vista di Torino e Barcellona“.

Per quanto riguarda Ngonge, il giornalista riporta una notizia positiva per i tifosi e soprattutto per Calzona, ovvero il suo ritorno in gruppo in allenamento: “Segnali incoraggianti sono arrivati soprattutto da Ngonge che ha fatto parte del lavoro con il gruppo e che dovrebbe tornare a disposizione venerdì, contro il Torino“.

Brutte notizie, invece, per Rrahmani che non si è allenato per un fastidio muscolare ma le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.