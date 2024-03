Graziani: “Contro il Torino non è concesso nessun passo falso. Calzona? Il suo gioco ricorda quello di Sarri”

L’opinionista sportivo ed ex calciatore Francesco Graziani, detto Ciccio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte e ha speso qualche parola sul Napoli di Calzona e su quali aspetti deve lavorare il tecnico calabrese.

Graziani, in merito al periodo positivo che sta affrontando il Napoli dopo le vittorie con Sassuolo e Juventus, si esprime così: “La squadra di Calzona deve fare bene nelle ultime undici partite e naturalmente vincere gli scontri diretti. Il Napoli sta guadagnando la possibilità di credere in questo progetto con gli ultimi risultati e questo già mi sembra importante”.

In occasione del prossimo match di Serie A contro il Torino, Graziani avverte il Napoli: “La squadra di Jurić è fastidiosa, assomiglia un po’ all’Atletico Madrid ma il Napoli non può permettersi passi falsi, soprattutto se mancheranno due giocatori importanti al Torino come Ilic e Ricci”.

Per quanto riguarda il metodo di gioco del nuovo tecnico azzurro, Francesco Calzona, l’ex calciatore ed allenatore fa un paragone non banale: “Per certi versi, sembra di rivedere un po’ il Napoli di Sarri. D’altronde Calzona è un figlioccio di quella strategia e il Napoli sta riprendendo il percorso abbandonato. Francesco ha lavorato pure con Spalletti, quindi i principi di gioco sono questi. Ovviamente il Napoli deve migliorare sulla fase difensiva. Da metà campo in avanti, la squadra è cresciuta, ora bisogna concedere meno, altrimenti si rischia”.