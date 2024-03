Ghoulam alla Gazzetta: “Calzona profilo giusto per un nuovo ciclo! Futuro? Sto studiando tanto”

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del nuovo cambio in panchina tra le fila partenopee, oltre che di un suo eventuale coinvolgimento al Napoli in una veste del tutto nuova:

“La mano di Calzona si è già vista col Sassuolo, la squadra era brillante, organizzata e determinata, lui è un allenatore molto preparato e riesce ad ottenere il massimo dai calciatori: ha grandi doti umane. È l’allenatore giusto, con una visione moderna e propositiva del calcio. Può fare un grande lavoro e sono convinto che sia la migliore scelta per il presente ma anche in chiave futura: sarebbe perfetto per aprire un nuovo ciclo.

Futuro al Napoli? Per ora mi concentro sul campo, l’esperienza all’Hatayspor mi sta dando tanto e sono concentrato anche su tanti altri progetti, viaggi e solidarietà. Inoltre c’è bisogno di studiare tanto e io lo sto già facendo, sono uno sportivo e se mi impegno in una cosa la faccio al massimo. Napoli avrà sempre un posto speciale nel mio cuore ma oggi è ancora presto per parlare di futuro, non so neanche io quale ruolo potrò ricoprire tra qualche anno”.