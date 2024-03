Grassi: “L’Atalanta non mollerà, vuole la Champions. Napoli? Mi venivano i brividi”

Marcello Grassi, ex portiere dell’Atalanta negli anni 70′, ha parlato ai microfoni di Area di Rigore della corsa Champions in ottica campionato e poi del Napoli, ricordando una sua partita a Fuorigrotta ai tempi dell’Ascoli. Ecco le sue parole:

Sulla corsa Champions e l’Atalanta: “Sono convinto che la compagine di Gian Piero Gasperini non mollerà fino al termine del campionato. Conosco bene i bergamaschi, sono molto tenaci proprio come i napoletani. Sarà una bella lotta”.

Sul Napoli: “Ricordo Napoli-Ascoli, parai tutto. Mi dispiace per i tifosi partenopei, ma ero in uno stato di grazia. Allo stadio c’erano circa 80mila persone e facevano un tifoso incessante per la loro squadra. Una atmosfera fantastica. Cantavano tutti ‘O sole mio, mi venivano i brividi. Il Napoli erano a due punti dalla Juventus e vincendo avrebbero ripreso i bianconeri. Il pubblico cercò di trascinare i partenopei alla vittoria, ma finì 0-0″.