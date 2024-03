Napoli-Juventus, le probabili scelte di Calzona: c’è un unico dubbio da sciogliere

La partita contro la Juventus si avvicina e pian piano vanno risolvendosi i dubbi che Francesco Calzona si stava portando dietro. Senza conferenza stampa pre-partita è difficile anticipare le mosse del nuovo tecnico partenopeo, ma l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport prova ad ipotizzare l’undici titolare. In difesa ci saranno due ritorni: con Di Lorenzo e Rrahmani spazio a Juan Jesus e Olivera, che si riprendono i posti in mezzo a sinistra, con Ostigard e Mario Rui che tornano dunque in panchina. In mediana Anguissa, Lobotka e uno tra Zielinski e Traoré. Unico ballottaggio ancora davvero aperto, con il polacco in leggero vantaggio. Nessun dubbio per quanto riguarda l’attacco: spazio a Politano a destra, Osimhen al centro e Kvaratskhelia sulla sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia