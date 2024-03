Ugolini: “Sarebbe una bella notizia riproporre quanto visto contro il Sassuolo, questi i ballottaggi per la formazione”

Il giornalista Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Sky della sfida di domani sera tra il Napoli e la Juventus al Maradona. Queste le sue parole: “In questa stagione ciò che è sempre mancato è la continuità. Sono stati ritrovati certi principi visti col Sassuolo, e riuscire a farli vedere nuovamente contro la Juventus sarebbe bello in ottica europea. Il Napoli vuole riscattare una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Per quanto riguarda la formazione Olivera è leggermente favorito su Mario Rui, mentre il posto in difesa dovrebbe essere nuovamente di Juan Jesus, che lo aveva ceduto ad Ostigard nella sfida contro il Sassuolo. In mediana c’è il ballottaggio tra Traorè e Zielinski. In attacco invece non c’è alcun dubbio, il tridente sarà il solito, formato da Politano, Kvaratskhelia e Osimhen”.