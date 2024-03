Udinese-Salernitana – Finisce in parità la sfida della Dacia Arena, a deciderla sono due eurogol nel primo tempo

Finisce in parità il primo match del sabato di Serie A, che ha visto affrontarsi alla Dacia Arena l’Udinese di Cioffi e la Salernitana di Liverani. Il match si apre con gli ospiti che partono forte e che al 10′ minuto di gioco trovano la rete grazie ad un eurogol di Loum Tchaouna, che col sinistro batte Okoye. Il continuo del primo tempo è un forcing costante dell’Udinese, a cui prima viene annullato un gol per fuorigioco di Lucca, e che spreca poi varie occasioni da rete. A pochi secondi dalla fine della prima frazione arriva la prima rete in Serie A di Hassane Kamara, che con una grandissima rovesciata batte Ochoa. Alla fine il match rimane sul risultato di 1-1, che porta la Salernitana a 6 punti dal 17esimo, che però vede al momento l’Hellas Verona con una partita ancora da giocare.