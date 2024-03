Repubblica: “Ngonge e Cajuste non saranno a disposizione di Calzona, ecco quando possono rientrare”

Ancora fermi ai box due giocatori molto importanti per il Napoli, Jens Lys Cajuste e Cyril Ngonge, che non saranno a disposizione per la sfida con la Juventus. Gli azzurri con queste due assenze perdono molto dal punto di vista soprattutto fisico, visto che il centrocampista poteva dare energia e gamba. Lo svedese svolge terapie, mentre per il belga ex Verona solo ieri il rientro in campo, ma così come accaduto in giornata odierna, per lui solo lavoro a parte. Questo quanto riporta Repubblica: “Ngonge e Cajuste non saranno a disposizione di Calzona: l’attaccante belga proverà a fare rientro nella sfida di venerdì prossimo contro il Torino, mentre il centrocampista svedese dovrebbe saltare anche la sfida di ritorno col Barcellona”.