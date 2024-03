L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle ultime in casa Napoli alla vigilia di Napoli-Juventus. Secondo il quotidiano ieri mister Calzona durante l’allenamento in vista del match di domani si è concentrato su un aspetto in particolare. Sotto una pioggia battente, il Napoli si è ritrovato nella mattinata di ieri al centro sportivo di Castelvolturno. Sotto gli ordini del tecnico Calzona, la squadra ha lavorato sugli aspetti tattici di una sfida delicata come quella di domani.