Napoli-Juve, si va verso il sold out: i settori ancora disponibili

Non c’era certo bisogno del ridotto under 30 e nemmeno del sonoro 6-1 in terra emiliana per favorire la vendita dei biglietti di Napoli-Juventus. Aspetti che, però, sicuramente avranno aiutato. Il Maradona sta per registrare il sold-out come c’era da aspettarselo. Su Ticketone sono disponibili soltanto un centinaio di biglietti per il Settore Ospiti e per la Tribuna Posillipo (140 euro, 130 euro per i possessori di fidelity, 110 euro per gli under 30).

Gli azzurri del neotecnico Francesco Calzona avranno bisogno del sostegno di tutto lo stadio per poter battere la Juventus che, come il Napoli, sta facendo un campionato completamente differente da quello dello scorso anno.