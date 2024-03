Lazio, Pellegrini si scusa. La risposta di Immobile infiamma la polemica!

Incredibile quanto successo nell’anticipo del venerdì di questa giornata. Il Milan espugna l’Olimpico battendo la Lazio, ma ciò che impressiona è il numero degli espulsi: i biancocelesti terminano la partita in 8. Tutto inizia già al 57′, quando Luca Pellegrini viene espulso per somma di ammonizioni. Il difensore della Lazio rallenta la corsa con la palla tra i piedi perché un compagno resta a terra. Pulisic recupera il pallone e Pellegrini lo strattona convinto che il gioco fosse fermo. Di Bello interviene e ammonisce per la seconda volta il biancoceleste. Nel finale si accende la rissa con Marusic che abbandona il campo anzitempo per qualche parola di troppo. Guendouzi completa la frittata con un fallo di reazione ai danni di Pulisic.

“Chiedo scusa alla squadra e i nostri tifosi – ha scritto Pellegrini sui social – per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha vinto l’antisportività. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio”. Sotto al post arriva la risposta di Ciro Immobile che ironizza sulla direzione arbitrale: “Pure scusa chiedi????? Ma qui si può parlare? No perché in campo non si poteva c’era il vigile che te lo impediva”.