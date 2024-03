CdM – Napoli-Juve, potenziati i trasporti: le corse supplementari

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Comune di Napoli ha potenziato la linea 2 della metropolitana in occasione di Napoli-Juventus in programma domenica alle 20:45. Infatti, sono previste corse straordinarie al termine della gara. Non solo. Il Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

Saranno 7 le corse supplementari dalla stazione Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione San Giovanni Barra e 2 Pozzuoli. “E’ preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno – avverte Trenitalia – Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza”.