Del Genio: “Nella sfida col Sassuolo ho rivisto principi di gioco che mancavano da tempo, a Calzona do questo voto”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni della trasmissione ‘Radio Goal‘ della sfida tra il Napoli e il Sassuolo. Queste le sue parole: “Ho rivisto principi di gioco che mancavano da troppo tempo, abbiamo rivisto la squadra correre in avanti, pressare in alto, e creato densità da un lato per andare poi ad attaccare sull’altro. Tutte cose che il Napoli riusciva a fare perfettamente e che invece era riuscita a cancellare per sei mesi in cui non è stata allenato bene. A Calzona come voto do 8, mi è piaciuta molto la dichiarazione dei giorni scorsi, quando ha detto: “Se non avrò dato un’identità di gioco alla squadra avrò fallito”, questa frase per me dice tanto di lui. Sul gol di Racic non ci sono errori da parte di Meret”.