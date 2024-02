Marchetti: “Io scommetterei sull’arrivo di Italiano per la panchina azzurra, ma ci sono anche altri nomi”

Il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte del possibile nuovo allenatore azzurro per la prossima stagione. Secondo il giornalista sulla panchina della società campana potrebbe sedersi Vincenzo Italiano, attualmente sotto contratto con la Fiorentina e da tempo inseguito dal patron azzurro De Laurentiis. Queste le sue parole: “In panchina scommetterei di più sull’arrivo di Vincenzo Italiano, che da tempo viene seguito dal Napoli e che nelle piazze importanti ha già dimostrato di poter fare bene, quindi a livello di esperienza ne ha sicuramente più degli altri. Farioli con il Nizza in Francia sta stupendo, mentre Palladino ha fatto due buone stagioni alla guida del Monza in Serie A, e Cioffi ha ridato all’Udinese un’anima, ma per questi tre il salto potrebbe forse essere troppo elevato”.