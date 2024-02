Marchetti: “Il Napoli per il post Osimhen ha al momento un sogno proibito, non è però l’unico obiettivo di mercato”

Il giornalista di Sky ed esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte del mercato del Napoli, ed in particolare del post Osimhen. Gli azzurri hanno al momento in me te due obiettivi principali: il primo è Jonathan David del Lille, mentre l’altro, considerato come un sogno proibito di molti è la punta del Bologna Joshua Zirkzee. Queste le sue parole: “David è un ottimo giocatore, non a casa sia Inter che Juventus lo hanno seguito per tanto tempo, ma il costo è molto elevato. Poi c’è quello che è il sogno proibito un po’ di tutti, ovvero Joshua Zirkzee, ed anche il Napoli è interessato a lui, anche se la situazione contrattuale è particolare. Troviamo un’opzione abbastanza complessa a favore del Bayern, che potrebbe riprendersi la punta pareggiando le offerte degli altri club. Il calciatore olandese avrà sicuramente la fila fuori la porta, e proprio per questo motivo avrà la possibilità di scegliere”.