CdS su Sassuolo-Napoli: “All’improvviso Napoli si accende e torna ad emozionare”

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola dedica spazio al Napoli analizzando la prestazione degli azzurri. Ieri dopo molto tempo si è visto lo spirito dei Campioni di Italia.

“All’improvviso la coscienza: del proprio calcio, d’un talento (esagerato) che riemerge dalle brume di sei mesi da dimenticare e poi il senso plastico della bellezza. Era stato così brutto il Napoli, e ripetutamente, da non poter essere quello vero: e ora che Osimhen più Kvaratskhelia (ma con loro Lobotka e un delizioso Anguissa) si sono rimessi in pace con se stessi, dagli equivoci di questo recentissimo passato emergono rimpianti e pure rimorsi“. Si legge sul quotidiano.