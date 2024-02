Gazzetta – Napoli, la goleada innesca fiducia! Ora c’è bisogno di continuità per l’Europa

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si sofferma sulla vittoria del Napoli in casa del Sassuolo. Ieri in sera al Mapei Stadium l’azzurro colora i sogni dei tisofi partenopei accorsi a sostenere la squadra come non accadeva da tempo. Questo quanto evidenziato:

“Chi vince non deve commettere l’errore di pensare che sia tutto alle spalle, anche se il 6-1 può ingolosire. Il Napoli aveva bisogno di questa scatto di fiducia per attutire le sue paure e avere qualcosa a cui potersi aggrappare per l’ultima parte di stagione. Con la prima vittoria della sua gestione, Francesco Calzona resta in corsa per l’Europa, e anche se poi non fosse quella più prestigiosa, almeno può lottare. Anche in ottica Barcellona, anche se prima il Napoli deve passare da Juve e Torino, si manda un segnale che può arrivare fin laggiù. Un messaggio di entusiasmo da parte di una squadra che non sembra distrutta e demoralizzata.Tutti ballano felici, ma i due solisti di più. Tre gol di Osimhen, due di Kvaratskhelia, più piaceri e assistenze a vicenda. Il buonumore si costruisce anche così”.