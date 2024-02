L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è soffermata sulla figura del capitano Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano è soprattutto l’incidenza tecnico-tattica a conquistare la scena: Di Lorenzo è una presenza decisiva da quattro stagioni e mezzo. Lui ha fatto la differenza per continuità, personalità ed atteggiamento. Sua la prima chiave del binario, l’input iniziale della catena destra. E non è un caso che tutti gli allenatori conosciuti dal suo arrivo a Napoli lo abbiano impiegato fino allo sfinimento. Sono 163 presenze in campionato e 218 totali. Una macchina da calcio, ma anche un uomo che, come tutti i compagni, sta provando a riemergere da un momento buio, considerando che sulla maglia c’è lo scudetto.