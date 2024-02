Gazzetta – Il discorso di Calzona per scuotere la squadra: ha cercato di toccare l’orgoglio

All’indomani del pareggio subito contro il Cagliari, Francesco Calzona ha tenuto a rapporto l’intera squadra a Castel Volturno per scuoterla e spronarla in vista del match contro il Sassuolo (questo pomeriggio, ore 18:00).

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta del discorso fatto dall’allenatore ai suoi, analizzando quelli che sono stati gli argomenti trattati: “Per far ripartire quella che dodici mesi fa era una macchina perfetta, il nuovo tecnico azzurro ha cercato di toccare le corde dell’orgoglio e spinto su quattro punti in particolare. Bisogna ritrovare il coraggio di fare. Ha chiesto di rischiare di più il palleggio, di non accontentarsi nella giocata facile. E poi vuole vedere personalità, soprattutto dai giocatori di maggior talento. Gli ultimi due aspetti sono la fame e il divertimento“.