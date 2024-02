CdS, Sassuolo-Napoli: le probabili scelte di Calzona. Previste delle novità rispetto al Cagliari

Questo pomeriggio (ore 18) il Napoli affronterà il Sassuolo di Bigica nel recupero della 21esima giornata di Serie A.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle probabili scelte di Francesco Calzona. Previsto il solito 4-3-3 con Meret in porta seguito dalla linea difensiva Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui. A centrocampo spazio a Lobotka, Anguissa e uno tra Traorè e Zielinski, con il primo leggermente in vantaggio. In attacco il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.