Sky – Probabile formazione Napoli: in porta Gollini, torna Politano dal 1′

Domani gli azzurri torneranno in campo nel recupero contro il Sassuolo, ultima vera spiaggia se si vuole ancora cullare il sogno Champions distante 11 punti. Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, riporta le ultime di formazioni in casa Napoli: in porta potrebbe esserci Gollini, in difesa torna capitan Di Lorenzo a destra con Rrahmani e Natan centrali e Mario rui a sinistra. Centrocampo vede i soliti Lobotka e Anguissa inamovibili e Cajuste (se recupera dal risentimento muscolare). Il tridente sarà quello classico con Kvara, Osimhen e Politano.