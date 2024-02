Quest’anno i tifosi non hanno mai smesso di sostenere il Napoli nonostante il nono posto in classifica e le tante partite perse in stagione. Come riporta Repubblica, sono attesi migliaia di supporters azzurri al Mapei Stadium per il recupero con il Sassuolo in programma domani alle 18:00. Preso d’assalto il botteghino anche per la partita con la Juve di domenica sera al Maradona. Le Curve superiori sono già esaurite e si vanno riempiendo gli altri settori.