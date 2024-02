Emergenza difesa per il Sassuolo: Viti indisponibile, in tre sono in dubbio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo è in emergenza in difesa, essendo in dubbio 3 dei suoi difensori centrali. Erlic è reduce da un infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime due partite e non è sicuro il suo rientro domani. Tressoldi non sta benissimo e c’è il rischio che dia forfait. Kumbulla è ancora alla ricerca della miglior condizione, ma sarà a disposizione e potrebbe giocare la sua prima partita in questa Serie A, da capire se dal 1′ o a partita in corso. A destra dovrebbe rivedersi il recuperato Toljan, mentre a sinistra spazio all’ex Verona Doig.