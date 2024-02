Il Mattino – Sassuolo-Napoli, Calzona pensa al turnover: le ultime sulla probabile formazione

Francesco Calzona pendsa a un cambio di formazione in vista del Sassuolo. Domani gli azzurri saranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia e hanno bisogno di punti e motivazioni. Secondo quanto riportato da Il Mattino, oggi in edicola, potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Traorè al posto di Piotr Zielinski. Torna in difesa il Capitano Di Lorenzo, con accanto Mario Rui e Ostigard.

Il turnover potrebbe essere la scelta effettuata dal tecnico anche in vista del match importantissimo contro la Juve, in rpogramma domenica 3 marzo alle 20:45 allo Stadio Maradona.