Gazzetta – Sassuolo, pesano le assenza e il cambio in panchina: le ultime in vista del match contro il Napoli

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si sofferma sugli infortunati del Sassuolo in vista del match contro il Napoli di domani 28 febbraio. Il Sassuolo fa i conti non solo con le assenze pesanti, ma anche con il cambio allenatore. Il momento di crisi del Sassuolo è paragonabile a quello del Napoli, domani giornata decisiva per entrambe le squadre. Questo quanto evidenziato:

“Oggi la rifinitura, domani il Napoli. L’agenda del “traghettatore” è fitta. La società gli ha chiesto di risollevare le sorti di un gruppo in caduta libera. Bigica non stravolgerà troppo i meccanismi di gioco di Dionisi: non avrà Tressoldi, Viti e lo squalificato Boloca e con tutta probabilità nemmeno Berardi, ma potrebbe ritrovare Erlic e Toljan, e forse Kumbulla. Il traghetto neroverde è praticamente fermo da 50 giorni – un punto in 6 gare”.