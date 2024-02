L’ex calciatore del Napoli, Alberto Savino, ha commentato il pareggio contro il Cagliari.

Ecco le sue parole ad Ottochannel: “Non si può prendere un goal come lo ha preso il Napoli nei minuti finali della partita contro il Cagliari. Da Juan Jesus non mi aspetto un errore del genere, la palla non va mai fatta rimbalzare lì”.