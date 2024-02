CdS – Ngonge non recupera, falso allarme per Osimhen: le ultime da Castel Volturno

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo quanto riportato dal quotidiano le condizioni di Ngonge non migliorano e Calzona dovrà fare ancora a meno di lui. Questo quanto evidenziato:

“In vista della Juve, domenica, Ngonge non recupera, al posto di Raspadori potrebbe esserci Politano. E poi Kvaratskhelia e Osimhen. Anche in occasione della seduta di scarico andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno, Victor ha confermato le impressioni colte subito dopo la partita di domenica: ha chiesto il cambio soltanto per stanchezza, per pura fatica e magari qualche tossina post influenzale. Però sta bene”.