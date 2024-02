Enrico Fedele ha commentato il pari del Napoli a Ottochannel.

Ecco le sue parole: “Napoli sprecone in avanti, credo che gli errori commessi davanti al portiere di Politano e Simeone non siano meno gravi di quelli difensivi. I calciatori hanno peccato di egosimo. Il primo tempo non mi è proprio piaciuto, tra i peggiori se non il peggiore della stagione. Ormai raggiungere la Champions è molto complicato”.