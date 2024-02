Gazzetta: Errore grave di Pairetto in Cagliari-Napoli

Luca Pairetto, arbitro della partita Cagliari-Napoli, ha ricevuto un voto di 5 nella pagella della Gazzetta dello Sport. Nella loro analisi, si evidenzia un episodio cruciale avvenuto al minuto 33, quando il Cagliari segna il vantaggio grazie a un autogol di Rrahmani, ma il gol viene contrastato da Lapadula che tocca la palla con le mani in posizione di fuorigioco. Pairetto è stato chiamato al monitor per verificare la situazione, ma non ha notato nemmeno un fallo evidente di Juan Jesus su Pavoletti, avvenuto al di fuori dell’area di rigore. Quest’ultimo sarebbe stato un fallo meritevole di punizione.