Napoli-Juventus, due indisponibili per Allegri. Di chi si tratta?

Il Napoli, lo scorso anno, riuscì nell’impresa di battere, sia all’andata sia al ritorno, i ragazzi di Max Allegri grazie ad un magistrale lavoro di Luciano Spalletti. Quest’anno però la Juventus ha già battuto il Napoli in casa, pur essendo Mazzarri arrivato da poco sulla panchina azzurra. Data la rivalità fra le due compagini, c’é sempre la voglia di fare del proprio meglio per mettersi in mostra e battere l’avversario. La Juventus, ritornata alla vittoria contro il Frosinone, dovrà fare a meno di Mckennie e Rabiot che presumibilmente salteranno anche la prossima gara contro l’Atalanta.