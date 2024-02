Sportmediaset – Chiesa possibile addio, i dettagli

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le voci riguardanti un possibile addio di Federico Chiesa alla Juventus non sembrerebbero infondate. L’attaccante, che rappresenta anche la nazionale italiana, sembrerebbe non essere particolarmente sereno, soprattutto considerando la scadenza del suo contratto nel 2025. Non si sono registrati progressi significativi per il rinnovo del contratto, il che ha portato la Juventus a esplorare altre opzioni sul mercato.

Tuttavia, i bianconeri rimangono fiduciosi di poter raggiungere un accordo con il giocatore, magari per un rinnovo contrattuale più breve, al fine di evitare di trovarsi senza opzioni riguardo al futuro di Chiesa quando si avvicinerà la finestra di trasferimento estiva.