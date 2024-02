La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha superato 2-1 in rimonta la Lazio al Franchi.

Dopo un inizio in svantaggio per i padroni di casa, nonostante le diverse palle goal avute, il finale ha sorriso alla squadra toscana che allunga di quattro lunghezze sul Napoli, piazzandosi al settimo posto. Decivisi Kayode e Bonaventura per ribaltare la rete biancoceleste di Luis Alberto. Sconfitta che tiene la Lazio ferma a 40 punti all’ottavo posto in classifica.