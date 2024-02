Gazzetta – Calzona metterà il Napoli al primo posto: la squadra ha bisogno di tutti

Calzona è focalizzato solo sul bene del Napoli in questo momento.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta, secondo cui l’allenatore degli azzurri prenderà le scelte opportune di volta in vola per aiutare la squadra a vincere più partite possibili e piazzarsi in Champions: emblematica la scelta del cambio di Kvara contro i blaugrana di mercoledì per inserire Lindstrom, apparso in netto miglioramento rispetto alla prima parte di stagione. Danese che potrebbe vedersi anche oggi in campo, Calzona cercherà di trarre qualcosa da ogni per il bene di una squadra che ha bisogno di tutti i suoi effettivi.