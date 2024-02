Repubblica – Calzona concentrato esclusivamente sul Napoli: dal suo arrivo poco sonno e tanta dedizione

Francesco Calzona è pienamente concentrato sulla sua opportunità di allenare il Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, infatti, dal suo arrivo in Campania non ha avuto particolari momenti liberi: notti insonni per pensare alla giusta quadratura per ripristare i pezzi di un puzzle in frantumi. Con il suo staff lavoro quotidiano e costante per dare agli azzurri ciò di cui hanno bisogno, tanto lavoro tattico e mentale per ottenere il massimo fino a fine stagione, quando si dovranno poi tirare le somme e capire se la terza scelta stagionale in panchina abbia pagato l’intuizione di ADL.