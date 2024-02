Piotr Zielinski ha caricato i compagni prima di Napoli-Barcellona.

Il retroscena sarebbe stato diffuso stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il polacco avrebbe compiuto un gesto da vero uomo squadra mercoledì: è sceso negli spogliatoi per caricare i compagni e mostrare tutta la sua propria vicinanza in un match complicato e così entusiasmante al tempo stesso per poi accomodarsi in tribuna e vedere la gara, data la sua esclusione dalla lista Champions.