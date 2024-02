Da Cagliari – Quanti ex in gara! L’elenco completo

Domenica alle ore 15 il Cagliari ospiterà il Napoli all’Unipol Domus. Sarà una sfida molto particolare, non solo per tutti gli emozionanti precedenti che riporta alla mente, ma anche perché tanti sono gli ex in gara. Si inizia dalle panchine, con Ranieri che ha guidato il Napoli nella stagione 1991-1992 proprio dopo aver lasciato gli isolani. Calzona, invece, è stato il secondo di Eusebio Di Francesco. In maglia rossoblù troviamo gli ex azzurri Pavoletti, Petagna e Gaetano (in prestito). C’è, infine, Giovanni Simeone che è stato a Cagliari dal 2019 al 2022. Lo si legge sul portale CagliariNews24.