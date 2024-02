Calzona può essere l’uomo perfetto, vi diciamo il perché

A causa del pessimo percorso di Mazzarri, subentrato dopo l’esonero si Garcia, De Laurentis ha deciso di esonerare il tecnico toscano due giorni prima della gara di Champions League contro il Barcellona. Il patron del Napoli affiderà le mani della propria squadra all’ex Francesco Calzona.

Ma chi è Francesco Calzona?

Il nuovo allenatore del Napoli, Francesco Calzona, è un commissario tecnico della nazionale slovacca. Il tecnico italiano è stato un calciatore professionista nell’Arezzo, ha trascorso tutta la sua carriera tra i dilettanti, chiudendola nel 2000 nel Tegoleto.

Calzona è stato viceallenatore per 13 anni con Maurizio Sarri, uno con Eusebio Di Francesco, uno nello staff di Luciano Spalletti. Il tecnico italiano ha portato la Slovacchia per la prima volta all’Europeo con una giornata di anticipo, dietro solo al Portogallo.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis dopo l’esonero di Mazzarri, e quello prima ancora Garcia, si è affidato ad un uomo con esperienza che ha fatto da vice ad alcuni allenatori che hanno scritto la storia al Napoli come Sarri, dal 2015 al 2018, e come Spalletti nel 2021-2022. Il suo modulo principale è il 4-3-3, ma può variare a secondo della partita, come già detto in conferenza. Il suo esordio è stato mercoledì scorso agli ottavi d’andata di finale di Champions League contro il Barcellona al Diego Armando Maradona, partita finita 1-1. Il suo esordio in campionato sarà domenica alle 15.00 contro il Cagliari in Sardegna.

Potrebbe essere l’uomo giusto, con la sua esperienza e con il suo rapporto con la piazza, per stravolgere il campionato e a centrare un difficilissimo quarto posto. Un ottimo percorso in Champions League e ad un eventuale quarto posto il patron del Napoli potrebbe avere in casa già il prossimo allenatore per la prossima stagione.