CdM – C’è tanto da lavorare a livello tattico: il problema cronico del Napoli di quest’anno. Il punto

In conferenza stampa, Francesco Calzona aveva detto “C’è tanto da lavorare a livello tattico“. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: “La rivoluzione non può avvenire in un giorno e mezzo“. Poi continua: “Il pressing non è stato condotto sempre con armonia e aggressività lasciando ai portatori di palla del Barcellona la libertà anche di cercare il cambio di gioco. La fase difensiva parte dagli attaccanti e, se la pressione non viene condotta nel modo giusto, non c’è continuità nel tenere le giuste distanze, uno dei problemi cronici di quest’annata“, ha concluso il quotidiano napoletano.