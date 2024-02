CdS – Il Napoli non può fare a meno di Osimhen: il dato che lo conferma

Il Napoli non può fare a meno di Victor Osimhen. Le incomprensioni e le azioni del nigeriano che alimentano il disappunto dei tifosi contano poco: gli azzurri hanno bisogno del loro bomber. Il periodo che ha visto Osimhen impegnato in Coppa d’Africa ha visto un Napoli arido di gol e, nonostante le poche presenze di quest’anno, il suo impatto è sempre decisivo. Il Corriere dello Sport scrive:

“Napoli-Barcellona ha confermato uno di quei dettagli che fanno la differenza: il ritorno di Victor dopo 9 partite e due mesi di assenza – 60 giorni precisi dal 23 dicembre all’Olimpico con la Roma. Un gol da centravanti vero, superbo: corpo a corpo con Iñigo in area, il difensore è fisicamente annichilito e crolla, il filtrante di Anguissa è suo e il gol è servito. Benissimo, ma non può bastare. Soprattutto sul lungo: le partite di coppa sono un attimo, ma in campionato serve molto di più.

Serve la collaborazione degli amici di un reparto che in 6 partite senza Osimhen ha collezionato 5 gol. Un tridente che finora ha contato soprattutto sulla continuità e l’incisività di Politano e ogni tanto sulle scintille di genio di Kvara. Se Osi è il capocannoniere del Napoli in Serie A con 7 gol (in 13 partite) e in totale con 9 (in 19), pur avendo giocato 19 volte su 34, un motivo ci sarà”.